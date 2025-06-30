"الأسبوع الماضي كنا في قسم الطوارئ وهذا ما حصل معنا البارحة"... مايا نعمة تروي ما أصابها هي وابنتها (صور)

شاركت الفنانة مايا نعمة متابعيها قصة الحروق التي أصابتها هي وابنتها لوسي، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على منصة انستغرام.

وأرفقت مايا نعمة الصور برسالة، مفادها: "سُكب علينا كوبًا من الشاي الساخن عن طريق الخطأ" وأضافت: "انشالله ما بقى يصير معنا شي والحمدالله على كل شي".



وكتبت مايا نعمة رسالة أخرى، مفادها: "الأسبوع الماضي وفي ذلك الوقت تحديدًا، كنا في قسم الطوارئ والسبب إصبع لوسي. أما يوم أمس، وفي الوقت نفسه، فانتهى بي المطاف في قسم الطوارئ. هل هي مجرد صدفة؟ أتمنى أن تزول عنا أي عين شريرة أو طاقة سلبية الآن (...)".