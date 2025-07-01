قبلات حارّة وانسجام تام... هاري ستايلز يثير فضول الجمهور مجدداً والسبب: امرأة غامضة!

شوهد النجم هاري ستايلز وهو يتبادل قبلات حارّة مع امرأة في منطقة كبار الشخصيات بمهرجان غلاستونبري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.ووصل ستايلز إلى مزرعة وورثي يوم السبت الماضي مع أصدقائه استعدادًا ليوم احتفالي موسيقي، ولكن مع استمراره في الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح، شوهد هاري وهو يقترب بشدة من امرأة في منطقة كبار الشخصيات.وظهر ستايلز في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، وهو يتبادل قبلة حميمة مع المرأة على حلبة الرقص، حيث ادعى أحد المارة أنهما "لا ينفصلان".وكشفت صحيفة "ذا صن" أن المرأة هي في الواقع المنتجة الرائعة إيلا كيني، التي عملت في استوديو بلندن لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.وصرّح مصدر للصحيفة: "استمتع هاري وإيلا بوقتهما معًا في مهرجان غلاستونبري وتبادلا قبلة على حلبة الرقص، لكن هذا لا يعني أن علاقتهما ستتطور إلى أي شيء. لقد انسجما معًا وتبادلا قبلات خفيفة".وأضاف المصدر: "تبدو فتاة عادية وبسيطة، وهو ما يختلف عن بعض النجمات الكبيرات اللواتي واعدهنّ سابقًا لكنه لا يتابعها على انستغرام".