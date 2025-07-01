رغم حضور زوجها... سلمى حايك تتغيب عن حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز لهذا السبب!

غابت النجمة العالمية سلمى حايك عن حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون" الملياردير الأميركي جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز، على الرغم من حضور زوجها، رجل الأعمال الملياردير فرانسوا هنري بينولت.وامتنعت سلمى حايك عن نشر أي صور أو مقاطع جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن سبب غيابها.واتضح لاحقاً أن الممثلة الشهيرة من أصول لبنانية قررت عدم الحضور لقضاء بعض الوقت مع ابنتها فالنتينا، البالغة من العمر 17 عامًا.