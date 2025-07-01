وسط شائعات انفصالهما... جاستن بيبر وزوجته يشعلان مواقع التواصل في أحدث ظهور لهما!

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية ظهر فيه النجم جاستن بيبر وهو يعانق زوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر خلال حضورهما حفلاً موسيقياً في لوس أنجلوس.وشوهد بيبر وهو يلف ذراعه حول زوجته قبل أن يرقصا على أنغام موسيقى الرقص الإلكترونية في قسم كبار الشخصيات.ويأتي هذا الظهور الأخير للثنائي لينفي شائعات انفصالهما التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوك جاستن الغريب وعدم ظهور زوجته هايلي برفقته في مختلف المناسبات او حتى في منشوراته على مواقع التواصل الإجتماعي.