بعد انطلاق تصويره... الجزء الثاني من فيلم Devil Wears Prada يبصر النور في هذا الموعد!

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم الشهير Devil Wears Prada الذي بدأ تصويره منذ فترة، بطولة ميريل ستريب، وآن هاثاواي، وإميلي بلانت، وستانلي توتشي.وكشفت تقارير صحافية أن الجزء الثاني من الفيلم الشهير سيُعرض في دور السينما في الأول من أيار 2026.وانضم كينيث براناه، الحائز على جائزة بافتا أربع مرات، والبالغ من العمر 64 عامًا، إلى الفيلم حيث سيلعب دور زوج محررة مجلة الأزياء "ميراندا بريستلي"، ملكة الجليد (ميريل ستريب).وسيتناول الجزء القادم شخصية "ميراندا بريستلي" الشهيرة وهي تواجه تحديات صناعة المجلات المطبوعة المتدهورة.وستواجه أيضًا شخصية إميلي (إميلي بلانت) التي أصبحت الآن مديرة تنفيذية رفيعة المستوى لمجموعة فاخرة بأموال إعلانات يحتاجها بريستلي بشدة، وفقًا لمجلة فارايتي.وتمحور الجزء الأول من فيلم Devil Wears Prada المقتبس من رواية لورين ويزبرغر والذي عُرض عام 2006، حول تجربة كابوسية لصحفية شابة في العمل بمجلة أزياء.