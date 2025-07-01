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بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تُقاوم دموعها على المسرح (فيديو)

فنّ
2025-07-01 | 14:23
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بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تُقاوم دموعها على المسرح (فيديو)
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بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تُقاوم دموعها على المسرح (فيديو)

ظهرت النجمة العالمية كاتي بيري وهي تحاول كبح دموعها على المسرح خلال حفلتها الأخيرة في أستراليا، حيث وجّهت تحية مؤثّرة لجمهورها عقب الإعلان عن انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة دامت تسع سنوات.

وفي مقطع متداول من الحفل الختامي لجولتها "Lifetimes" في مدينة أديلايد، بدت كاتي متأثرة للغاية، إذ شكّلت بيديها رمز القلب قبل أن تتحدث إلى الجمهور بصوت مكسور يكاد يغلبه البكاء.

في المقابل، يعيش أورلاندو أجواء مختلفة تماماً، حيث شوهد في جولات احتفالية صاخبة في أوروبا، من ضمنها حضوره حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز، تلاها سهرة على يخت فاخر في روما برفقة عدد من النجوم.

وقد ألمح بلوم إلى الانفصال بطريقة غامضة من خلال منشور نشره عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام يوم الإثنين، دون أن يذكر كاتي بشكل مباشر.

 

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