فارس كرم يطلق جديده: "قلة أدب"! (فيديو)

بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، يعود النجم اللبناني فارس كرم بقوة من خلال أغنيته الجديدة "قلة أدب"، من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع وتسجيل عمر صباغ.

وتحمل الأغنية توقيع فريق عمل متمرس، وسط توقّعات بأن تحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا لافتًا على مستوى العالم العربي.



وقد صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في بيروت، تحت إدارة المخرج فادي حداد، في أول تعاون يجمع الثنائي منذ سنوات.



وشارك فارس كرم جمهوره مقطعًا تشويقيًا من الكليب عبر حساباته الرسمية، معبّرًا عن أمله بأن تنال الأغنية إعجابهم.

وقد بدأ عرض الكليب وبث الأغنية رسميًا على جميع المنصات الفنية والإذاعية العربية.