ظهر برفقة شابة ايطالية... آل باتشينو يثير الجدل مجدداً: حب جديد أم مجرد صداقة

شوهد النجم العالمي الشهير آل باتشينو أثناء تناوله العشاء مع مجموعة من الأشخاص في مطعم في روما بإيطاليا.



وظهر آل باتشينو في الصور التي التقطتها عدسات الباباراتزي وهو يحصل على قبلة رقيقة من الصحفية الإيطالية كاترينا دي تيرليزي.



وأظهرت الصور الأخرى الصحفية وهي تستمتع باهتمام بينما كانت تتحدث مع النجم الشهير قبل أن تميل نحوه لتقبيله على خدّه.



وتعمل دي تيرليزي، التي تصف نفسها عبر "لينكد إن" بأنها "مسافرة عالمية تقيم في إيطاليا"، حاليًا كصحفية مستقلة في قناة إن بي سي نيوز، من دون وجود أي تفاصيل واضحة حول عمرها.