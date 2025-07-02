بعد محاكمة مثيرة استمرت لأسابيع... تبرئة بي ديدي من أخطر التهم الموجهة إليه

برّأت محكمة أميركية الأربعاء نجم الهيب هوب بي. ديدي من تهمتي الاتجار بالجنس وتشكيل عصابة أشرار، وهما أخطر التهم الموجهة إليه، لكنها دانته بنقل أشخاص لأغراض الدعارة.



وبعد 13 ساعة من المداولات مدى ثلاثة أيام أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن، دانت هيئة المحلفين بأعضائها الاثني عشر المغني، واسمه شون "ديدي" كومز، بتهمتين مرتبطتين بنقل أشخاص لممارسة الدعارة، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن عشر سنوات حدا أقصى.



ولدى تلاوة الحكم في نهاية المحاكمة المستمرة منذ أسابيع والتي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، ابتسم كومز البالغ 55 عاما، وبدا عليه الارتياح.



وصافح المغني أحد محاميه، وشكر أعضاء هيئة المحلفين المكونة من ثمانية رجال وأربع نساء عند مغادرتهم قاعة المحكمة.



كما شكر القاضي أرون سوبرامانيان هيئة المحلفين على خدمتهم قبل أن يُنهي جلساتهم.



وقال "لقد استمعتم وعملتم معا وكنتم هنا كل يوم مهما كانت الأحوال الجوية. لقد فعلتم ذلك من دون أي مكافأة ودافعكم الوحيد كان تلبية نداء الخدمة العامة".



صدر الحكم في نهاية محاكمة اتهم فيها الادعاء كومز بأنه زعيم عصابة إجرامية مارست أنشطتها لعقود، وجّه خلالها موظفيه وحراسه الشخصيين لارتكاب جرائم لا تُحصى بناء على أوامره.



شملت الجرائم المفترضة العمل القسري وتوزيع المخدرات وحجز الحرية والرشوة والتلاعب بالشهود وعرقلة العدالة والحرق العمد.



لإدانة كومز بالابتزاز، كان على هيئة المحلفين إثبات وجود منظمة إجرامية ارتكبت جريمتين على الأقل.



وأعلنت هيئة المحلفين حكما جزئيا في وقت متأخر الثلاثاء، وقالت إنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن تهمة الابتزاز، لكن القاضي أرون سوبرامانيان أمرهم بمواصلة العمل.