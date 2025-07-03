"كاميرا واحدة لقطة واحدة"... رامي عياش يشارك جمهوره كواليس تصوير فيديو كليب "اسمالله"

نشر النجم اللبناني رامي عياش مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، شارك من خلاله لقطات حصرية من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة "اسمالله".

وظهر رامي عياش في المقطع أثناء تصويره الفيديو كليب إلى جانب فريق العمل في أجواء مميزة وحماسية.

وأرفق رامي عياش المقطع بعبارة باللغة الإنجليزية مفادها باللغة العربية: "كاميرا واحدة. لقطة واحدة. بس اسمالله".