ماغي بو غصن في إطلالة شبابية وجذابة... هكذا بدت! (صور)

أطلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على متابعيها مجدداً بإطلالة شبابية ومميزة.



ونشرت ماغي بو غصن مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها بقميص قصير باللون الأبيض مع سترة من الجلد باللون البيج بالإضافة إلى بنطال من الجينز بتصميم واسع وفضفاض.



وارتدت ماغي بو غصن أيضاً نظارات شمسية وحقيبة كبيرة باللون البني الفاتح بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض.



واعتمدت ماغي بو غصن في هذه الإطلالة تسريحة شعر شبابية، مسدلةً شعرها على كتفيها وأبرزت ملامح وجهها بمكياج مميز بالألوان الترابية.