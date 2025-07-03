بعد تسريبها ملف شاكيرا الطبي... فرض غرامة مالية كبيرة على عيادة في البيرو!

أعلنت السلطات الصحية في البيرو تغريم العيادة التي عالجت شاكيرا من آلام في البطن خلال شباط في ليما، بمبلغ 190 ألف دولار لكشفها عن الملف الطبي للنجمة الكولومبية.



وأعلنت هيئة "سوسالود" التي تشرف على نظام الرعاية الصحية في البيرو، في بيان، أنها فرضت هذه العقوبة على عيادة "ديلغادو أونا" بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.



وأعلنت العيادة، من جانبها، أنها بدأت "إجراءات معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الجسيم".



وبحسب القانون البيروفي، يُعدّ الإفصاح عن المعلومات الصحية مخالفة جسيمة وانتهاكا للحقوق الأساسية لمتلقي الرعاية الصحية.



المصدر: فرانس برس