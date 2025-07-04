لطيفة تعلن: "قلبي ارتاح"... ألبوم جديد من القلب إلى القلب

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا موجة غضب عارمة، بعدما ظهر فيه صاحب مزرعة يطلق أسداً على عدد من عمّاله بهدف الترويع والسخرية، في تصرف وُصف بأنه غير إنساني وغير أخلاقي.

ويُظهر الفيديو الرجل الليبي وهو يفتح قفص الأسد داخل مزرعته موجّها إياه نحو ثلاثة عمّال من جنسيات أفريقية، ما تسبب بحالة من الذعر بينهم، بينما اكتفى هو بالضحك بطريقة هستيرية.

الحادثة سرعان ما أثارت استياءً واسعاً في الشارع الليبي، حيث وصفها نشطاء بأنها "استعراض مرعب للقوة" و"انتهاك صارخ لكرامة الإنسان"، داعين السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق الفاعل.

ورغم صدور قرار حكومي سابق يمنع تربية الحيوانات المفترسة في المنازل والمزارع، لا تزال هذه الظاهرة منتشرة في ليبيا، حيث تُشاهد بين الحين والآخر أسود ونمور برفقة أصحابها في الشوارع والأحياء السكنية، في تجاهل واضح للقوانين وسلامة المجتمع.