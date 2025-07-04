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دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)

فنّ
2025-07-04 | 08:07
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دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)
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دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)

أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على جمهورها مجدداً في سلسلة مقاطع ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها القادمين من أستراليا إلى لبنان.

ونشرت دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها وهي تلعب مع أولاد شقيقتها "دنيا" وكتبت: "قطع قلبي هنا. قادمين من أستراليا. اشتقت إليكم جميعًا كثيرًا يا أطفالي".                                 

كما نشرت دانييلا رحمة أيضاً مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بتحضير وجبة مكوّنة من رقائق الذرة الملوّنة والحليب وكتبت: "عندما تكوني محاطة بخمسة أطفال. تأثير أبناء وبنات أختي. مستوى السكر مرتفع هذا الصباح".

 

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