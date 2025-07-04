نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لطرح ألبومها الغنائي الجديد قريباً، فيما تستمر في تشويق جمهورها الذي ينتظر موعد طرحه بفارغ الصبر.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم بجلسة تصوير، قبل أن يقترب أحد الأشخاص منها ويسألها: "نانسي أيمتى نازل الألبوم؟"، لترد قائلةً: "الألبوم نازل بـ..." من دون الكشف عن الموعد.

وبدوره، ردّ الشخص الذي طرح عليها السؤال بالقول: "شو قالت؟ شو؟"، لتظهر نانسي مجدداً وهي تضحك.

وأرفقت نانسي عجرم المقطع برموز تعبيرية لنوتات موسيقية وأسطوانة بالإضافة إلى كلمة “Soon” أي قريباً.