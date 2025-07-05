وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما

توفي مارك سنو، مؤلف شارة مسلسل "إكس فايلز" الأميركي الجمعة عن 78 عاما في الولايات المتحدة، على ما أعلن وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.



ولم يُحدد الوكيل ملابسات الوفاة، وبحسب مجلة "فراييتي" المتخصصة في هوليوود، توفي الموسيقي في منزله بولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.



بالإضافة إلى شارة "إكس فايلز"، قام مارك سنو بتأليف موسيقى أكثر من 200 حلقة من المسلسل الأميركي الشهير الذي دارت قصته حول محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي يعملان على قضايا غامضة تتعلق بظواهر خارقة للطبيعة.



كما قام سنو بتأليف موسيقى الفيلمين الروائيين المقتبسين من المسلسل.



ووُلد سنو، واسمه الأصلي مارتن فولترمان في 26 آب 1946، ونشأ في مدينة نيويورك حيث التحق بمدرسة جويليارد الموسيقية العريقة.



وبدأ مارك سنو تأليف الموسيقى للتلفزيون في أواخر سبعينيات القرن الماضي ورُشح 15 مرة لنيل جائزة إيمي.