الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما

فنّ
2025-07-05 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما

توفي مارك سنو، مؤلف شارة مسلسل "إكس فايلز" الأميركي الجمعة عن 78 عاما في الولايات المتحدة، على ما أعلن وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

ولم يُحدد الوكيل ملابسات الوفاة، وبحسب مجلة "فراييتي" المتخصصة في هوليوود، توفي الموسيقي في منزله بولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى شارة "إكس فايلز"، قام مارك سنو بتأليف موسيقى أكثر من 200 حلقة من المسلسل الأميركي الشهير الذي دارت قصته حول محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي يعملان على قضايا غامضة تتعلق بظواهر خارقة للطبيعة.

كما قام سنو بتأليف موسيقى الفيلمين الروائيين المقتبسين من المسلسل.

ووُلد سنو، واسمه الأصلي مارتن فولترمان في 26 آب 1946، ونشأ في مدينة نيويورك حيث التحق بمدرسة جويليارد الموسيقية العريقة.

وبدأ مارك سنو تأليف الموسيقى للتلفزيون في أواخر سبعينيات القرن الماضي ورُشح 15 مرة لنيل جائزة إيمي.

آخر الأخبار

فنّ

المؤلف

الموسيقي

برفقة رجل غامض... جنيفر لوبيز تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-05-05

وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما

LBCI
فنّ
2025-06-10

وفاة رائد موسيقى الفانك سلاي ستون عن 82 عاما

LBCI
فنّ
2025-06-25

وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما

LBCI
رياضة
2025-06-23

وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:13

برفقة رجل غامض... جنيفر لوبيز تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
فنّ
11:14

نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)

LBCI
فنّ
10:59

R&B meets Afrobeat – HERITAGE is coming! 🎶 Grab your tickets now!

LBCI
فنّ
2025-07-04

دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

وزارة السياحة اللبنانية: قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا

LBCI
خبر عاجل
12:27

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا

LBCI
فنّ
11:14

نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر

LBCI
أخبار دولية
05:12

المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:09

ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:39

ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد

LBCI
أخبار لبنان
12:21

الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..

LBCI
صحف اليوم
00:39

معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا

LBCI
أخبار لبنان
08:42

مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة

LBCI
خبر عاجل
12:27

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا

LBCI
خبر عاجل
06:12

المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد

LBCI
اسرار
00:36

أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
16:53

قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More