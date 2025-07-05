الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما
فنّ
2025-07-05 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة المؤلف الموسيقي مارك سنو عن 78 عاما
توفي مارك سنو، مؤلف شارة مسلسل "إكس فايلز" الأميركي الجمعة عن 78 عاما في الولايات المتحدة، على ما أعلن وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.
ولم يُحدد الوكيل ملابسات الوفاة، وبحسب مجلة "فراييتي" المتخصصة في هوليوود، توفي الموسيقي في منزله بولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى شارة "إكس فايلز"، قام مارك سنو بتأليف موسيقى أكثر من 200 حلقة من المسلسل الأميركي الشهير الذي دارت قصته حول محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي يعملان على قضايا غامضة تتعلق بظواهر خارقة للطبيعة.
كما قام سنو بتأليف موسيقى الفيلمين الروائيين المقتبسين من المسلسل.
ووُلد سنو، واسمه الأصلي مارتن فولترمان في 26 آب 1946، ونشأ في مدينة نيويورك حيث التحق بمدرسة جويليارد الموسيقية العريقة.
وبدأ مارك سنو تأليف الموسيقى للتلفزيون في أواخر سبعينيات القرن الماضي ورُشح 15 مرة لنيل جائزة إيمي.
آخر الأخبار
فنّ
المؤلف
الموسيقي
برفقة رجل غامض... جنيفر لوبيز تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-05-05
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
رياضة
2025-05-05
وفاة سائق الفورمولا 1 السابق يوخن ماس عن 78 عاما
0
فنّ
2025-06-10
وفاة رائد موسيقى الفانك سلاي ستون عن 82 عاما
فنّ
2025-06-10
وفاة رائد موسيقى الفانك سلاي ستون عن 82 عاما
0
فنّ
2025-06-25
وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما
فنّ
2025-06-25
وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما
0
رياضة
2025-06-23
وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما
رياضة
2025-06-23
وفاة "أسد لشبونة" جون كلارك عن 84 عاما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:13
برفقة رجل غامض... جنيفر لوبيز تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
14:13
برفقة رجل غامض... جنيفر لوبيز تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
0
فنّ
11:14
نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)
فنّ
11:14
نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)
0
فنّ
10:59
R&B meets Afrobeat – HERITAGE is coming! 🎶 Grab your tickets now!
فنّ
10:59
R&B meets Afrobeat – HERITAGE is coming! 🎶 Grab your tickets now!
0
فنّ
2025-07-04
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)
فنّ
2025-07-04
دانييلا رحمة تستمتع بوقتها مع أولاد شقيقتها في أجواء عائلية دافئة (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة السياحة اللبنانية: قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة السياحة اللبنانية: قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا
0
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
0
فنّ
11:14
نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)
فنّ
11:14
نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-06-23
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما
خبر عاجل
2025-06-23
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة ذخائر القديسة تيريزبا الطفل يسوع… محطها اليوم من مغدوشة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…
تقارير نشرة الاخبار
07:50
مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة…
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:43
زيارة مفتي الجمهورية إلى دمشق تستمر
0
أخبار دولية
05:12
المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
05:12
المفتي دريان في سوريا… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
2
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
3
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
4
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
5
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
6
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
7
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
8
أخبار لبنان
16:53
قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة
أخبار لبنان
16:53
قاسم: قدّمنا الأرقى والأعظم... قدّمنا سيد شهداء الأمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More