"توفي بسلام بعد صراع شجاع مع السرطان"... وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكماهون

توفي الممثل الأسترالي جوليان مكماهون، الذي عُرِف بدوريه في مسلسلي "تشارمد" Charmed و"نيب /تاك" Nip/Tuck، عن عمر 56 عاما في ولاية فلوريدا الأميركية بعد صراع مع مرض السرطان.



وجاء في بيان لزوجته كيلي مكماهون نشره الجمعة موقع "ديدلاين" المتخصص: "أود إعلام الجمهور بأن زوجي الحبيب، جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد صراع شجاع مع السرطان".



وكان جوليان مكماهون المولود عام 1968 في مدينة سيدني الأسترالية بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء قبل أن يتحول إلى التمثيل التلفزيوني، بدايةً في بلده الأصلي ثم في الولايات المتحدة.



وبرز الممثل ذو العينين الخضراوين والابتسامة الساحرة للمرة الأولى في أواخر تسعينات القرن العشرين عندما أدى دور الشيطان كول تيرنر في مسلسل "تشارمد" الخيالي، إلى جانب الممثلات شانين دوهرتي التي توفيت بالسرطان عن 53 عاما في تموز/يوليو 2024، وأليسا ميلانو وهولي ماري كومبس.



وأعربت أليسا ميلانو عبر حسابها على إنستغرام عن حزنها الشديد معتبرة أن "فقدانه اشبه بأمر غير حقيقي وهو مُبكر جدا، وظالم جدا. ارقد بسلام يا صديقي. سآخذ ضحكتك معي".



كذلك برز جوليان مكماهون على الشاشة الصغيرة بدور جراح تجميل مغوٍ للنساء وعديم الضمير في مسلسل "نيب/تاك"، الذي رُشّح عنه لجائزة غولدن غلوب عام 2005.



ويتناول "نيب/تاك" الذي ابتكره راين مورفي وعُرض من عام 2003 إلى 2010 رواج جراحة التجميل وتجاوزاتها في الولايات المتحدة، متضمنا مشاهد شديدة الواقعية من عمليات التجميل.



ونَعَته شركة "وارنز براذرز تيليفيجن" في منشور عبر الصفحة الرسمية لـ"نيب/تاك" على فيسبوك، مقدّمة تعازيها "لعائلته وأصدقائه وزملائه ومحبيه".



كذلك خاض الممثل بعض التجارب السينمائية، أبرزها في سلسلة أفلام "ذي فانتاستيك فور" The Fantastic Four وفيلم "ذي سيرفر" The Surfer من بطولة نيكولاس كيدج الذي عُرض للمرة الأولى في أيار 2024 في مهرجان كان السينمائي.



وقال كيدج لموقع "ديدلاين": "إنه خبر محزن جدا. عملتُ ستة أسابيع مع جوليان، وكان ممثلا موهوبا جدا".