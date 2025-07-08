شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته

في ظل الشائعات المتداولة حول علاقة رومانسية بين النجم العالمي توم كروز (63 عاما) والممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس (37 عاماً)، أثار تفاعل زوجته السابقة كايتي هولمز مفاجأة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد رصد المتابعون قيام هولمز، البالغة من العمر 46 عاماً، بالإعجاب بمنشور عبر إنستغرام نشرته صحيفة "ديلي ميل"، جاء فيه: "توم كروز وآنا دي أرماس... علاقة حب مؤكدة"، مرفقاً بمجموعة من الصور والمعلومات التي تزعم أن الثنائي "يأخذان علاقتهما على محمل الجد".

وقد تواصلت صحيفة "ذا بوست" مع ممثلي كروز، هولمز ودي أرماس للتعليق، إلا أن أياً منهم لم يصدر بياناً رسمياً حتى الآن.

ورغم عدم تأكيد الثنائي علاقتهما بشكل مباشر، إلا أن مصادر نقلت لموقع "الصفحة السادسة" في حزيران الماضي أن النجمين شوهدا يتناولان العشاء معاً أكثر من مرة في غرفة خاصة داخل نادٍ راقٍ للأعضاء فقط يُدعى "Annabel’s" في لندن.

وقال المصدر:"توم يبدو مفتوناً بها، وآنا تبدو سعيدة للغاية بصحبته."

وكانت الشائعات قد بدأت لأول مرة في شباط، حين ظهرا معاً في مناسبات مختلفة، ما أثار تكهّنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

ويُذكر أن كايتي هولمز كانت الزوجة الثالثة لتوم كروز، وقد تزوجا عام2006 في حفل زفاف ضخم أقيم في إيطاليا، قبل أن ينفصلا في عام 2012.



وقد أنجب الثنائي طفلة واحدة تُدعى سوري كروز، ولدت عام 2006، وتعيش مع والدتها منذ الطلاق.