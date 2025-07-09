ابنة حاكم دبي حديث الإنترنت... هل تربطها علاقة حب جديدة بنجم عالمي؟ (صور)

أثار النجم العالمي "فرنش مونتانا" موجة من التفاعل مؤخراً، بعد ظهوره العلني برفقة حبيبته الجديدة، التي تبيّن أنها الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد رُصد الثنائي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي، حيث بديا في لقطات رومانسية وهما يتجولان معاً ويُمسكان بأيدي بعضهما، قبل أيام من انطلاق أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية.

وتداولت وسائل إعلام صور عدة لهما، تظهر "وهج العلاقة الجديدة" بينهما.

وفي حسابها على إنستغرام، نشرت الشيخة مهرة مجموعة من الصور ضمن قسم "الهايلايت" بعنوان "باريس" مرفق برمز قلب أبيض، حيث وثّقت لحظات من رحلتها شملت عشاءات فاخرة، مناظر لبرج إيفل، وصورة ليدين تمسكان بقفل حُب عليه قلب أحمر.

ويظهر في الصورة يد أخرى يُعتقد أنها للرابر المغربي - الأميركي يرتدي فيها معطفاً أحمر من الفرو. وقد فسّر بعض المتابعين وجود القلب الأحمر على القفل كوسيلة لإخفاء الأسماء أو الأحرف الأولى، في محاولة للجمع بين إظهار العلاقة والاحتفاظ ببعض الخصوصية.

هذه الخطوة أثارت تفاعلاً بين روّاد مواقع التواصل الذين رأوا في تصرّف الثنائي تعبيراً عن نمط العلاقات الحديثة، حيث يرغب البعض في إعلان الحب دون الكشف الكامل عن هوية الطرف الآخر.