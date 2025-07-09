اتُهمت بدعم اسرائيل... مهرجان قرطاج يلغي حفلا لنجمة عالمية

أعلن مهرجان قرطاج الدولي، يوم الأربعاء، إلغاء الحفل المرتقب للفنانة الفرنسية هيلين سيغارا، وذلك بعد موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي طالتها بسبب اتهامات بدعمها لإسرائيل.

وقالت إدارة المهرجان الذي ينظم هذا العام بين 19 تموز و21 آب في بيان: "تُعلم إدارة مهرجان قرطاج الدولي أنّه تقرّر العدول عن برمجة عرض هيلين سيغارا ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين للمهرجان".

وكانت حفلة سيغارا مقررة في 31 تموز.

وأكدت إدارة المهرجان التزامها "بموقف تونس الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف".

وبحسب البيان، فيتضمن برنامج المهرجان هذا العام عروضا "مساندة لفلسطين وشعبها، احتفاءً بصمودهم ونضالهم، وانتصارا لحقّهم".

كما عبّر العديد من الناشطين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من مشاركة سيغارا مع إعلان برنامج المهرجان، مؤكدين أنها تدعم إسرائيل لأنها شاركت خصوصا في حفلات جمع التبرعات التي نظمتها أحدى المنظمات اليهودية. حتى أن البعض دعا إلى منعها من دخول تونس.

وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تُعرف بدعمها القضية الفلسطينية بقوة.

وأكد الرئيس قيس سعيّد مرارا موقفه الداعي "لتحرير كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وكالة فرانس برس