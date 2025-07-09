لوحات فنية بتوقيع إد شيران في مزاد بريطاني... وهذه أسعارها

أعلنت دار المعارض "هيني" في لندن الأربعاء أن لوحات تجريدية وسلسلة مطبوعات فنية تحمل توقيع نجم البوب البريطاني إد شيران سيتم عرضها في مزاد خيري.

هذه الأعمال التي أُطلق عليها اسم "لوحات موقف السيارات الكوني" "Cosmic Carpark Paintings"، ستُعرض للجمهور من 11 تموز إلى 1 آب في دار المعارض الواقعة في العاصمة البريطانية.

ووفق بيان صادر عن المعرض، ستحصل مؤسسة إد شيران، التي تُعنى بدعم التعليم الموسيقي في المدارس، على جزء من عائدات المبيعات (50 في المئة لتلك المرتبطة باللوحات).

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن اللوحات ستباع بسعر 900 جنيه إسترليني (أي 1222 دولارا) لكل منها.

هذه اللوحات التعبيرية الملونة التي تُذكر بأعمال الفنان الأميركي جاكسون بولوك، ليست الأولى للفنان البريطاني الذي تستقطب أغنياته أكثر من 99 مليون مستمع شهريا على منصة سبوتيفاي، بحسب وكالة فرانس برس.

ويهوى المغني المعروف بأغنيات ضاربة بينها "شايب أوف يو" و"برفكت"، الرسم في أوقات فراغه. وقال المعرض إن شيران بدأ بالرسم عام 2019 بعد انتهاء جولته الغنائية "ديفايد".

في عام 2020، استخدم أحد ابتكاراته الأولى كعمل فني رسمي لأغنيته المنفردة "أفتر غلو".

وكتب المغني البالغ 34 عاما على حسابه على إنستغرام: "أرسم عندما لا أعمل على تسجيل الأغنيات، فقط لأترك دماغي يُبدع".

وأضاف إد شيران، الذي يعمل والداه في مجال الفن "أحب الفن، فهو يُشعرني بالسعادة".