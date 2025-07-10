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"هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب "... جوزيف عطية يطلق "ولا ممكن"

فنّ
2025-07-10 | 06:03
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&quot;هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب &quot;... جوزيف عطية يطلق &quot;ولا ممكن&quot;
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"هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب "... جوزيف عطية يطلق "ولا ممكن"

أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته الجديدة بعنوان "ولا ممكن"، وهي ثالث عمل يُصدره من ألبومه الجديد.

الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، أما التوزيع والإنتاج الموسيقي فكان من توقيع جورج قسيس.
 
وكتب في بداية الكليب الذي أطلقه في حسابه عبر منصة يوتيوب: "هذا أكثر من مجرد فيديو كليب. كل لحظة في هذا الفيديو حقيقة... أشخاص حقيقيون، حب حقيقي فقط الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها... الحب".
 
وتضمّن الكليب مشاهد مؤثرة نابضة بالحب، توثّق لحظات استثنائية عاشها عشّاق خلال تقدّم الشبان لطلب يد حبيباتهم، في لقطات تنبض بالمشاعر والفرح.
 

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