"هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب "... جوزيف عطية يطلق "ولا ممكن"

أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته الجديدة بعنوان "ولا ممكن"، وهي ثالث عمل يُصدره من ألبومه الجديد.



الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، أما التوزيع والإنتاج الموسيقي فكان من توقيع جورج قسيس.