على أنغام أغنيته الجديدة... هذا ما نشره رامي عياش برفقة زوجته (فيديو)

على أنغام أغنيته الجديدة... هذا ما نشره رامي عياش برفقة زوجته (فيديو)

"هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب "... جوزيف عطية يطلق "ولا ممكن"