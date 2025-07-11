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لطيفة تطرح أول دفعة من أغاني ألبومها "قلبي ارتاح"
فنّ
2025-07-11 | 06:40
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لطيفة تطرح أول دفعة من أغاني ألبومها "قلبي ارتاح"
طرحت النجمة لطيفة أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كافة منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وتضم الدفعة الأولى 4 أغان، تمهيدا لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تضم الدفعة الأولى التي طرحتها لطيفة حتى الأن أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس، وأغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وأغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.
ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملا بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة، نظرا لتمسك لطيفة بالتطوير الدائم في أعمالها ومواكبة العصر.
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