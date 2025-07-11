آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلق النجم اللبناني آدم أغنيته الجديدة بعنوان "يا حلو" عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب.



والأغنية من كلمات، ألحان وتوزيع Taym، الذي تولّى أيضًا عمليّات الـMix & Master.



واللافت في الكليب أنه استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإضفاء لمسة بصرية مبتكرة.