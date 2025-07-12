نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وجذابة.

وأطلت نجوى كرم بفستان باللونين الأسود والوردي الفاتح مع أكمام طويلة وتنورة من الشيفون، بالإضافة إلى قبعة كبيرة من القش مع شريط أسود طويل.

واعتمدت نجوى كرم تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان بالإضافة إلى مكياج باللون الوردي.

وأرفقت نجوى كرم المنشور بعبارة: "قلبي عم يسألني عنّك..وينك حبيبي؟".