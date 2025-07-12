بعد صدور أغنيتها الجديدة... ماغي بو غصن تدعم ماريلين نعمان على طريقتها الخاصة

وجّهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة دعم وحب للفنانة اللبنانية ماريلين نعمان بعد صدور أغنيتها الجديدة "مش نفس الشيء".

وهنّأت ماغي بو غصن في منشور عبر حسابها على إكس، ماريلين نعمان على إطلاقها هذا العمل الذي نال إعجاب الجمهور وكتبت: "في أحلى؟ وأرقى وأجمل من هالشغل الحلو؟ مبروك يا حياتي".

وتابعت: "صوت وجمال وحنيّة وموهبة مش عادية.. فخورة فيكي كتير".