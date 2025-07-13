نجل فضل شاكر يشارك متابعيه صورةً مع والده: "يا رب تاخذ من عمري وتعطيه" (صورة)

نشر النجم الصاعد محمد شاكر، صورةً تجمعه بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه على إنستغرام، في لقطة مليئة بالعاطفة والحنين.

وأرفق الصورة بتعليق مؤثّر كتب فيه: "يا رب تاخذ من عمري وتعطيه".

ويُذكر أن الثنائي كان قد أطلق مؤخرًا أغنية "كيفك ع فراقي"، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور اللبناني والعربي، وحققت أصداء إيجابية على مواقع التواصل.