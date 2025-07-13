دانييلا رحمة تنشر لحظات عائلية دافئة "مليئة بالحب" (صور)

شاركت الممثلة اللبنانية – الأسترالية دانييلا رحمة مجموعة من الصور العائلية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، التُقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعلّقت عليها بالقول: "نهاية عطلة أسبوع مليئة بالحب".

وخطفت دانييلا الأنظار بإطلالتها الأنيقة باللون الأحمر، حيث أضفت لمسة مميّزة على الأجواء الأسرية، جمعت بين الأناقة والبساطة.

وظهر في الصور كلّ من النجم السوري ناصيف زيتون، شريك حياتها، إلى جانب عدد من أفراد عائلتها المقرّبين، في لحظات تعبّر عن الدفء والانسجام العائلي.

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على العفوية التي تعكسها علاقتها مع ناصيف، كما عبّر كثيرون عن إعجابهم بالطاقة الإيجابية التي حملتها هذه اللحظات.