بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)

أعلنت النجمة فانيسا هادجنز، بطلة سلسلة أفلام High School Musical، عن انتظارها لمولودها الثاني من زوجها لاعب البيسبول كول تاكر، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام يوم السبت.

وشاركت فانيسا، البالغة من العمر 36 عاماً، مجموعة صور عفوية ظهرت فيها ببطن منتفخ، مرتدية قميصاً مفتوحاً وتنورة متناسقة، فيما بدت في لحظات مليئة بالحب والضحك إلى جانب زوجها، وهما يشيران إلى بطنها بابتسامات لا تخلو من الحماسة.

وكتبت فانيسا في تعليقها على الصور: "الجولة الثانية!!! "، في إشارة إلى حملها الثاني خلال أقل من عام.

ويُذكر أن الثنائي كان قد احتفل بزواجهما في كانون الأول 2023 خلال حفل رومانسي أقيم في مدينة تولوم المكسيكية، وبعد أربعة أشهر فقط، ظهرت فانيسا للمرة الأولى ببطن الحمل خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024.