الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"سوبرمان" يحلق في صدارة شباك التذاكر الأميركي
فنّ
2025-07-14 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"سوبرمان" يحلق في صدارة شباك التذاكر الأميركي
تصدّر فيلم "سوبرمان"، الجزء الجديد ذو الميزانية الضخمة من سلسلة أفلام البطل الخارق الشهير، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا إيرادات طائلة بلغت 122 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
وقال المحلل في شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش" المتخصصة ديفيد غروس إن هذه العائدات تشكل "انطلاقة محلية استثنائية للجزء السابع من قصة مصورة سينمائية لقصص أبطال خارقين منذ أكثر من 75 عاما".
مع ديفيد كورنسويت في دور سوبرمان/كلارك كينت الجديد، ورايتشل بروسنان في دور لويس، اختار المخرج جيمس غان "عدم الاعتماد على نجوم كبار"، لكنّ "سرد القصة والإخراج أنجزا المطلوب" في هذا الجزء الأخير من استوديوهات "دي سي"، قسم الأبطال الخارقين في "وارنر براذرز ديسكفري".
مع إيرادات سينمائية تُقدّر بـ122 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، تجاوز فيلم "سوبرمان" العائدات التي حققها انطلاق فيلم "جوراسيك وورلد: ريبيرث" (91,5 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي. وقد احتل الفيلم الروائي الطويل من إنتاج يونيفرسال وبطولة سكارليت جوهانسون وجوناثان بيلي، المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 40 مليون دولار.
وحلّ فيلم "اف 1: ذي موفي"، بطولة براد بيت في دور سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى حلبة السباقات، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.
واحتل المركز الرابع فيلم "هاو تو تراين يور دراغون"، النسخة المُعاد إنتاجها من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج يونيفرسال ودريم ووركس (7,8 ملايين دولار)، ثم تلاه في المرتبة الخامسة فيلم "إيليو"، أحدث أفلام استوديوهات ديزني/بيكسار مع إيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.
في ما يأتي بقية الأعمال في الترتيب:
6- "28 ييرز لايتر" (2,73 مليون دولار).
7- "ليلو أند ستيتش" (2,7 مليون دولار).
8- "ميشن إيمباسيل - ذي فاينل ريكونينغ" (1,5 مليون دولار).
9- "ميغان 2.0" (1,4 مليون دولار).
10- "ماتيرياليستس" (720 ألف دولار).
فنّ
صدارة
التذاكر
الأميركي
التالي
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-06-30
فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي
فنّ
2025-06-30
فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي
0
فنّ
2025-04-21
"سينرز" يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح
فنّ
2025-04-21
"سينرز" يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح
0
فنّ
2025-06-02
فيلم "ليلو أند ستيتش" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2025-06-02
فيلم "ليلو أند ستيتش" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
0
فنّ
2025-05-19
فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2025-05-19
فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:25
بين الاعتذار والحب.... وائل كفوري يتربع على عرش الإحساس مطلقا "انت بعيوني" و"بعتذر منك"
فنّ
05:25
بين الاعتذار والحب.... وائل كفوري يتربع على عرش الإحساس مطلقا "انت بعيوني" و"بعتذر منك"
0
فنّ
03:29
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
فنّ
03:29
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
0
فنّ
14:50
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
فنّ
14:50
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
0
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-07
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
2025-07-07
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
0
آخر الأخبار
2025-07-08
أبو عبيدة: معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية
آخر الأخبار
2025-07-08
أبو عبيدة: معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية
0
أخبار دولية
2025-07-07
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من عناصره في قطاع غزة
أخبار دولية
2025-07-07
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من عناصره في قطاع غزة
0
أخبار دولية
2025-07-09
الكرملين يؤكد أنه يأخذ انتقادات ترامب لبوتين بـ"هدوء"
أخبار دولية
2025-07-09
الكرملين يؤكد أنه يأخذ انتقادات ترامب لبوتين بـ"هدوء"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
2
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
3
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
4
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
5
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
6
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
7
أخبار لبنان
07:49
عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية
أخبار لبنان
07:49
عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية
8
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
خبر عاجل
04:55
في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More