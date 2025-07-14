الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سوبرمان" يحلق في صدارة شباك التذاكر الأميركي

فنّ
2025-07-14 | 02:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سوبرمان&quot; يحلق في صدارة شباك التذاكر الأميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"سوبرمان" يحلق في صدارة شباك التذاكر الأميركي

تصدّر فيلم "سوبرمان"، الجزء الجديد ذو الميزانية الضخمة من سلسلة أفلام البطل الخارق الشهير، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا إيرادات طائلة بلغت 122 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وقال المحلل في شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش" المتخصصة ديفيد غروس إن هذه العائدات تشكل "انطلاقة محلية استثنائية للجزء السابع من قصة مصورة سينمائية لقصص أبطال خارقين منذ أكثر من 75 عاما".

مع ديفيد كورنسويت في دور سوبرمان/كلارك كينت الجديد، ورايتشل بروسنان في دور لويس، اختار المخرج جيمس غان "عدم الاعتماد على نجوم كبار"، لكنّ "سرد القصة والإخراج أنجزا المطلوب" في هذا الجزء الأخير من استوديوهات "دي سي"، قسم الأبطال الخارقين في "وارنر براذرز ديسكفري".

مع إيرادات سينمائية تُقدّر بـ122 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، تجاوز فيلم "سوبرمان" العائدات التي حققها انطلاق فيلم "جوراسيك وورلد: ريبيرث" (91,5 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي. وقد احتل الفيلم الروائي الطويل من إنتاج يونيفرسال وبطولة سكارليت جوهانسون وجوناثان بيلي، المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 40 مليون دولار.

وحلّ فيلم "اف 1: ذي موفي"، بطولة براد بيت في دور سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى حلبة السباقات، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم "هاو تو تراين يور دراغون"، النسخة المُعاد إنتاجها من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج يونيفرسال ودريم ووركس (7,8 ملايين دولار)، ثم تلاه في المرتبة الخامسة فيلم "إيليو"، أحدث أفلام استوديوهات ديزني/بيكسار مع إيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.

في ما يأتي بقية الأعمال في الترتيب:

6- "28 ييرز لايتر" (2,73 مليون دولار).

7- "ليلو أند ستيتش" (2,7 مليون دولار).

8- "ميشن إيمباسيل - ذي فاينل ريكونينغ" (1,5 مليون دولار).

9- "ميغان 2.0" (1,4 مليون دولار).

10- "ماتيرياليستس" (720 ألف دولار).

فنّ

صدارة

التذاكر

الأميركي

LBCI التالي
"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-06-30

فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي

LBCI
فنّ
2025-04-21

"سينرز" يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح

LBCI
فنّ
2025-06-02

فيلم "ليلو أند ستيتش" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

LBCI
فنّ
2025-05-19

فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:25

بين الاعتذار والحب.... وائل كفوري يتربع على عرش الإحساس مطلقا "انت بعيوني" و"بعتذر منك"

LBCI
فنّ
03:29

"ديو الكبار" المرتقب... محمد منير وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"

LBCI
فنّ
14:50

بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)

LBCI
فنّ
08:30

"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-08

أبو عبيدة: معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من عناصره في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

الكرملين يؤكد أنه يأخذ انتقادات ترامب لبوتين بـ"هدوء"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:57

بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش

LBCI
فنّ
08:30

"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:07

مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن

LBCI
خبر عاجل
07:03

قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
15:45

معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص

LBCI
خبر عاجل
15:43

معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر

LBCI
أخبار لبنان
07:49

عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية

LBCI
خبر عاجل
04:55

في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More