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بين الاعتذار والحب.... وائل كفوري يتربع على عرش الإحساس مطلقا "انت بعيوني" و"بعتذر منك"
فنّ
2025-07-14 | 05:25
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بين الاعتذار والحب.... وائل كفوري يتربع على عرش الإحساس مطلقا "انت بعيوني" و"بعتذر منك"
أطلق ملك الرومانسية وائل كفوري الأغنيتين الثالثة والرابعة من ألبومه الجديد، بعد أن كان قد شوق لهما من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الفائتة.
وحملت الأغنية الثالثة عنوان "إنت بعيوني"، من كلمات منير بو عساف وألحان ملحم أبو شديد.
أما الأغنية الرابعة "بعتذر منك"، فهي من كلمات نبيل أبو عبده، وألحان زياد بطرس.
وإصدار الأغنيتين أكد مجددًا أن وائل كفوري لا يزال يتربع على عرش الأغنية الرومانسية، بصوته الذي يشكل بصمة خاصة في عالم الفن.
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