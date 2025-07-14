الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...

فُجع الفنان زياد برجي بوفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع) مساء الأحد، في خبر أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام من خلال مشاركة ورقة النعوة عبر خاصية القصص القصيرة، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين في روضة الشهيدين – بيروت، حيث سيوارى الراحل الثرى بحضور العائلة والمحبين.