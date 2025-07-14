قبل أيام من طرحه... نانسي عجرم تكشف عن مضمون ألبومها الجديد! (فيديو)

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مضمون ألبومها الجديد “Nancy 11” عبر حساباتها على مواقع التواصل.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو كشفت من خلاله عن الأغاني التي يتضمنها الألبوم، بالإضافة إلى تاريخ صدوره أي في 17 تموز المقبل.

ويتضمن الألبوم 11 أغنية جديدة وهي: "بدي قول بحبك"، و"يا قلبو"، و"أنا تبعني؟"، و"غيرانين"، و"طراوة"، و"انسى"، و"سيدي يا سيدي"، و"لغة الحب"، و"جاني بالليل"، و"على علمي"، و"أنا هفضل أغني".

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)



