نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتين مميزتين من توقيع أحمد حلاوي (صور)

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة مميزة وكلاسيكية في أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت نجوى كرم مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بفستان طويل مع أكمام طويلة، مكشوف الكتفين باللون الأخضر الزيتي، حمل توقيع المصمم أحمد حلاوي.

واعتمدت نجوى كرم في هذه الإطلالة تسريحة شعر كلاسيكية بالإضافة إلى مكياج مميز بالألوان الترابية والذهبية.

كما نشرت نجوى كرم أيضاً صورتين، ظهرت فيهما بفستان ضيق باللون الأبيض مع تفاصيل من الريش، من تصميم أحمد حلاوي.

وأكملت نجوى كرم هذه الإطلالة بتسريحة الشعر المفرود بالإضافة إلى مكياج بالألوان النيود.

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)



