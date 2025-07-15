سيرين عبد النور تأسر قلوب الجمهور بإطلالة ذهبية لامعة... هكذا بدت (فيديو)

أذهلت النجمة سيرين عبد النور الجمهور في أحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة آسرة باللون الذهبي.

ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً طويلاً من دون أكمام مع فتحة ساق طويلة باللون الذهبي من توقيع المصمم أنطوان قارح.

وتميز الفستان بقماشه اللامع المزيّن بالترتر وبتصميم منطقة الصدر المموج وبتموّج القماش عند منطقة الخصر أيضاً.

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