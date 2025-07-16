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بإطلالة صيفية... جيسيكا ألبا تستمتع بعطلتها برفقة ولديها
فنّ
2025-07-16 | 03:00
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بإطلالة صيفية... جيسيكا ألبا تستمتع بعطلتها برفقة ولديها
شوهدت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، وذلك بعد عودتها من عطلتها الصيفية الاستوائية في المكسيك.
وظهرت ألبا برفقة ابنتها هونور وابنها هايز أثناء تسوقهم في بيفرلي هيلز.
وارتدت ألبا طقماً باللون الأبيض مكشوف البطن أثناء تجولها في موقف السيارات، بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض.
ويأتي هذا الظهور لألبا بعد وقت قصير من انتشار شائعات حول ارتباطها بالممثل الشهير داني راميريز.
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