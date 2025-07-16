خلال أيّام... سيرين عبد النور تُحقّق أكثر من نصف مليون مشاهدة بـ"عاملّن عقدة"

حقّقت أغنية "عاملّن عقدة" للنّجمة سيرين عبد النور انتشارًا واسعًا فور صدورها، حيث تجاوزت نصف مليون مشاهدة على منصّة يوتيوب خلال أيّام قليلة فقط، ودخلت بسرعة إلى قائمة الأعمال الأكثر تداولًا عبر المنصّة نفسها، وسط تفاعل جماهيريّ كبير.



الأغنية من كلمات منير بو عساف، وألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.



أما الكليب، الذي أخرجه جو بو عيد، فجاء بطابع درامي مشوّق يشبه المسلسل القصير. وتدور أحداث الكليب حول شابّة جميلة تعمل في مصبغة "عبد النور"، وتظهر بكامل أناقتها ومكياجها الجريء أثناء قيامها بأعمال التنظيف والغسيل والكيّ.



وقد شكّل ظهور النجم السوريّ يزن السيّد مفاجأة مميّزة.