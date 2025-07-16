"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني

أعادت الممثلة نادين الراسي نشر منشور تضامني معها كانت قد نشرته منصة "شريكة ولكن"، في خطوة لافتة جاءت بعد ما وصفته بـ"اكتشاف حقيقة ما حصل" في مرحلة خسارتها لحضانة أولادها.



وفي تعليق مؤثر أرفقته نادين الراسي عبر خاصية الستوري، كتبت: "الله عالظالم، وأنا بعد كل هالوجع والاكتشافات بحاجة أقعد مع نفسي بقا ولملمها... وإن شاء الله برجعلكن مثل ما لازم."



وأضافت: "هيدا لازم يكون خبر سعيد عني لكل محب بدو راحتي، ولكل حدا مش محب يرتاح مني."