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منع ممثلة شهيرة من القيادة بعد تجاوزها السرعة المسموح بها

فنّ
2025-07-16 | 15:19
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منع ممثلة شهيرة من القيادة بعد تجاوزها السرعة المسموح بها
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منع ممثلة شهيرة من القيادة بعد تجاوزها السرعة المسموح بها

أصدرت محكمة بريطانية، يوم الأربعاء، حكماً يقضي بحرمان النجمة إيما واتسون من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر، بعد أن ضُبطت وهي تقود بسرعة تفوق الحدّ المسموح به.

وفي التفاصيل، ضُبطت إيما واتسون في 31 تموز 2024 وهي تقود سيارتها بسرعة 61 كلم/س في منطقة محددة السرعة فيها بـ48 كلم/س في أوكسفورد غرب لندن.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قضت محكمة هاي ويكومب الواقعة بين لندن وأكسفورد، بمنع الممثلة البالغة 35 عاما والتي سبق أن غُرّمت لتجاوز السرعة المسموح بها، من القيادة لستة أشهر، وسيتعين عليها دفع غرامة قدرها 1044 جنيها إسترلينيا (نحو 1393 دولارا).

لم تحضر الممثلة الجلسة.

واشتهرت إيما واتسون، التي أمضت طفولتها ومراهقتها في تصوير سلسلة أفلام "هاري بوتر"، عام 2001 مع إصدار فيلم "هاري بوتر اند ذي سورسررز ستون" الذي شاركت في بطولته مع دانيال رادكليف وروبرت غرينت.

وشاركت في ثمانية أفلام من السلسلة، آخرها عام 2011. كما ظهرت في فيلمي "بيوتي اند ذي بيست" و"ليتل وومن" من إخراج غريتا غيرويغ.

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