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بعد وقت قصير من عودة أغنيتها "Pretty Little Baby" إلى الواجهة... وفاة المغنية كوني فرانسيس
فنّ
2025-07-17 | 05:31
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بعد وقت قصير من عودة أغنيتها "Pretty Little Baby" إلى الواجهة... وفاة المغنية كوني فرانسيس
توفيت المغنية الأسطورية كوني فرانسيس عن عمر ناهز 87 عاماً، وفق ما أعلنه صديقها رون روبرتس يوم الخميس، وذلك بعد أسابيع فقط من دخولها المستشفى في ولاية فلوريدا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكتب رون في بيان نشره عبر فيسبوك: "بقلوب مثقلة بالحزن الشديد، أبلغكم بوفاة صديقتي العزيزة كوني فرانسيس الليلة الماضية. أعلم أن كوني كانت سترغب بأن يكون جمهورها من أوائل من يعلمون بهذا الخبر المؤلم. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً."
وتأتي وفاة كوني بعد وقت قصير من عودة أغنيتها الشهيرة "Pretty Little Baby" الصادرة عام 1962 إلى الواجهة، بعدما انتشرت بشكل واسع على تطبيق تيك توك، لتدخل بها مجدداً إلى قوائم الأغاني للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً.
وقد تدفقت عبارات الرثاء والتعزية من جمهورها عبر منصة X (تويتر سابقاً)، حيث عبّر الآلاف عن حزنهم الكبير لخسارة واحدة من أيقونات الموسيقى في القرن العشرين.
فنّ
أغنيتها
"Pretty
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الواجهة...
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فرانسيس
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