في رام الله... معرض فني جماعي يعكس التراث الفلسطيني عبر "نَفَس الأرض"

تستحضر مجموعة من الفنانين التراث الفلسطيني من خلال الفن والذاكرة والمكان وتعبّر عن ارتباطها العميق بالأرض عبر أعمال فنية متنوعة في معرض بعنوان "نَفَس الأرض" في رام الله بالضفة الغربية.



ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتعددة ما بين الرسم والنحت والفيديو آرت وأفلاما وثائقية وأخرى درامية قصيرة.



كما يتضمن نماذج من أنماط بلاط الأرض المزخرف والزجاج الملون إلى جانب منازل القدس العتيقة حيث تحضر غزة والحرب فيها عبر أفلام وثائقية وأخرى درامية.



وقالت القائمة على المعرض رلى خوري إن أعمال الفنانين المشاركين "تستكشف الترابط العميق بين ‏الأرض والذاكرة والهوية والمقاومة".



وأضافت خوري خلال جولة للصحفيين في المعرض أن الأعمال المعروضة تشكل "أرشيفا حيا ومساحة يصبح فيها التعبير الفني وسيلة ‏لحفظ التراث وإعادة تصوره والتأكيد عليه في مواجهة التشرذم والمحو".



ويأتي المعرض المقام في المركز الثقافي الألماني الفرنسي في رام الله ضمن المشروع الختامي لبرنامج إقامات (مشكال) الفنية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



ويشارك في المعرض كل من أميرة الغول، إيهاب عابد، أرندت إنجلهاردت، بشير مسعد، فيروز حسن، حلا سيف، جمانة دعيبس، مادو كيليان، محمد الراعي، نورا سعيد، رند حمد الله، وسن قرمان ويحيى الشولي.