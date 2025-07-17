نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)

كشفت الممثلة الأميركية دينيس ريتشاردز (54 عاماً)، عن تعرّضها لإساءة جسدية ونفسية من زوجها المنفصل عنها آرون فيبرز، وذلك في وثائق قضائية صادمة.

وبحسب ما ورد في المستندات، اندلع شجار عنيف بين الطرفين مطلع تموز، أنهى علاقتهما بشكل نهائي. وقالت ريتشاردز إن فيبرز فقد أعصابه في الرابع من تموز، عندما أبلغته بضرورة مغادرته هو وعائلته للمنزل الزوجي.

وأضافت: "خلال نحو ساعتين، اقترب آرون من وجهي لمسافة لا تتعدى إنشين، وراح يصرخ مستخدمًا شتائم مهينة، من بينها نعتي بألفاظ نابية مهينة، وصرخ في وجهي قائلاً: "لا أحد يحبك". كما أكدت أنه أمسك بذراعها اليسرى بقوة وبطريقة عدائية، رغم طلبها المتكرر منه أن يبتعد عنها خوفاً من أن يؤذيها.

وتابعت أن فيبرز عاد في اليوم التالي إلى منزلها، وكرر سلوكه العدواني حيث اقترب منها وبدأ بالصراخ مستخدمًا الشتائم، ثم قام بضرب مقدمة قبعتها بيده، ما تسبب في تطايرها من على رأسها.

وأردفت: "هذا التصرف جعلني أشعر بالرعب والتهديد والخوف على حياتي". كما أشارت إلى أنه هدّدها قائلًا إنها "ستختفي" إذا اتصلت بالشرطة.

والجدير بالذكر أن القضية ما زالت قيد النظر، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من آرون فيبرز حول الادعاءات.