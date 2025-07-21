"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!

أعلنت الممثلة السورية الشهيرة دانا مارديني اعتزالها "كممثلة في مجال التلفزيون" في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكتبت دانا مارديني: "مرحباً للجميع... أعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أياً كانت الشركة أو المحطة، سوف أتابع في مهنتي وشغفي خارج هذا السياق... يرجى عدم التواصل مع الأهل... أنا من عائلة تحترم قرار الآخر ولا تتدخل في شؤونه أياً كانت".