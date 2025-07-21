سيرين عبد النور تحتفل بوصولها إلى 14 مليون متابع على انستغرام: "شكراً على محبتكن"

احتفلت النجمة سيرين عبد النور بوصولها إلى 14 مليون متابع عبر صفحتها على انستغرام.

ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة شكرت من خلاله الجمهور قائلة: "صرنا 14 مليون على الانستغرام وكتار منكن طلبوا اعملكم فيديو وعملتلكم فيديو لالكم في شكراً على محبتكن وعلى دعمكن وعلى الحب والطاقة الإيجابية يلي بتعطوني ياه من خلال كلماتكم وهلق أكيد في كتير ناس على انستغرام منن محبين هني جواسيس وكارهين بس انشالله يقلبوا شي نهار ويصيروا محبين بضل عنا أمل فيهم".

وختمت: "الــ 14 مليون هني 14 مليون بوسة الكم وحب كتير كبير والله يخليلي ياكم يا رب".