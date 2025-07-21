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"سوبرمان" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-07-21 | 04:00
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"سوبرمان" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
احتفظ "سوبرمان" بصدارة ترتيب الأفلام على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 57,3 مليون دولار.
وبقي المركز الثاني في عطلة نهاية الأسبوع من نصيب "جوراسيك وورلد: ريبيرث" Jurassic World Rebirth، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، بإيرادات بلغت 23,4 مليون دولار.
وحلّ "آي نو وات يو ديد لاست سَمر" I Know What You Did Last Summer في المرتبة الثالثة في ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.
وحصل على المركز الرابع "سمورفس" Smurfs، أحدث فيلم روائي طويل عن السنافر الزرقاء الصغيرة، إذ بلغت إيراداته 11 مليون دولار في أميركا الشمالية.
وتراجَعَ إلى المركز الخامس فيلم "اف 1: ذي موفي" F1: The Movie، من بطولة براد بيت في دور سائق "فورمولا واحد" سابق يعود إلى حلبة السباقات، بإيرادات بلغت 9,6 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأعمال في قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
6. "هاو تو تراين يور دراغون" (5,4 ملايين دولار)
7. "إيدينغتون" (4,3 ملايين دولار)
8. "إيليو" (مليونا دولار)
9. "ليلو أند ستيتش" (1,5 مليون دولار)
10. "28 ييرز لايتر" (1,3 مليون دولار)
المصدر: فرانس برس
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