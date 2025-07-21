ريهانا تستعرض حملها بطفلها الثالث بإطلالة جذابة (صور)

استعرضت النجمة ريهانا حملها بطفلها الثالث خلال سهرة نهاية الأسبوع الماضي.



وتألقت ريهانا بإطلالة جذابة من علامتها التجارية للملابس الداخلية، مع بدلة زرقاء داكنة فضفاضة، أثناء مغادرتها مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا.



واعتمدت ريهانا في هذه الإطلالة تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان بالإضافة إلى مكياج خفيف ساعد على إبراز جمالها الطبيعي.