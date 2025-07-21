كادت أن تسقط على الجمهور... كيتي بيري تتعرض لحادث مرعب خلال حفلها وفيديو يوثّق اللحظة!

تعرضت النجمة كيتي بيري لحادث مرعب خلال حفلها ضمن جولتها الموسيقية Lifetimes Tour في سان فرانسيسكو.

وتعطلت دعامة الفراشة الطائرة التي كانت النجمة الشهيرة تجلس عليها في الهواء، مما تسبب في سقوطها على الجمهور.

ووثّق مقطع فيديو اللحظة المرعبة، حيث مالت الدعامة فجأة أثناء تأدية بيري أغنية Roar وهبطت قليلاً، مما تسبب في انزلاق النجمة الشهيرة وتوقفها عن الغناء لفترة وجيزة بينما كان الجمهور يشاهدها من الأسفل.

وظهرت بيري خائفة بشكل واضح وهي تحاول التمسك بالدعامة قبل أن تنظر إلى الأسلاك المتصلة بها ثم إلى الجمهور، ثم رفعت يدها، وكأنها تشير إلى أنها بخير، بينما استمرت في غناء الأغنية.

وتطرقت بيري إلى هذا الحادث لاحقاً عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، حيث نشرت صورة أظهرت رد فعلها بعد حدوث العطل وكتبت: "تصبحون على خير سان فرانسيسكو".

المصدر