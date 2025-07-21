بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد: وإطلالته "النسائية" تعرّضه للانتقادات! (فيديو)

أطلق النجمان المصريان أحمد سعد وروبي أغنيتهما الجديدة "تاني"، التي تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققاه في دويتو "يا ليالي" قبل عامين.

وتحمل الأغنية طابعًا راقصًا صيفيًا، وقد قدّماها للمرة الأولى على المسرح خلال مشاركتهما في "مهرجان ليالي مراسي" في الساحل الشمالي، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

ويأتي إطلاق الأغنية بعد أيام على وفاة المخرج سامح عبدالعزيز، طليق روبي ووالد ابنتها طيبة. ويُذكر أنه تم الزواج بينهما عام 2014 إلا أنهما تطلقا عام 2017.

بدورها، شاركت روبي متابعيها عبر إنستغرام إطلالتها من الحفل، حيث ارتدت فستانًا فوشيا قصيرًا بلمسة لامعة وتنورة منفوشة، في حين أثارت إطلالة أحمد سعد جدلاً واسعًا، إذ اختار قميصًا منقطًا وسروال "برمودا" واسعًا شبهه البعض بـ"التنورة"، ما عرّضه لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل ووصف الإطلالة بـ"النسائية".