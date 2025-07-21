شائعات عن النجمة أنغام: هل تأكّدت إصابتها بالسرطان؟ (صورة)

أصدر المكتب الإعلامي للفنانة المصرية أنغام بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدًا أن ما يُروّج غير صحيح، وأن سفرها إلى ألمانيا مرتبط فقط بإجراء فحوصات طبية خاصة بالبنكرياس.

وكانت الشائعات قد انتشرت بعد منشور للصحافي المصري خالد صواف عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه إن أنغام مصابة بالسرطان وستتوجه إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه تردد قبل نشر الخبر لكنه قرر مشاركته لـ"دعوة الناس لها بالدعاء".

ورغم صدور النفي الرسمي، أصرّ صواف على صحة معلوماته، مما زاد من الجدل على المنصات الرقمية.

وفي المقابل، شدد بيان أنغام على أن "كل ما يُقال عن مرض خبيث لا يمت للحقيقة بصلة"، موضحًا أنها ستخضع فقط لفحوص طبية روتينية، وستعود قريبًا لتسجيل أعمال غنائية جديدة استعدادًا لإطلاقها في موسم الصيف.